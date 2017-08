CRB promoveu Jogos Intersociedades

O Clube Recreativo Belavistense promoveu os 3ºs Jogos Intersociedades do município, com a participação de 82 equipes, nas categorias sub 07, sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17, também na categoria feminina e masculina adulta. O Clube Recreativo Belavistense promoveu os 3ºs Jogos Intersociedades do município, com a participação de 82 equipes, nas categorias sub 07, sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17, também na categoria feminina e masculina adulta.

Além dos jogos, outras atrações abrilhantaram o evento, como a participação do Studio Cris Valenzuela e a Galerinha da Valéria, com apresentações de danças.

A equipe do CRB representou Bela Vista em cinco finais diferentes. O evento foi organizado pelo Prof. José Fernando e o Diretor de Esportes do CRB, Lindervaldo Simão (Lindo do Rosa Luppi).

O evento teve o apoio da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso, através do Prefeito Edson Vieira Brene, da Divisão de Esportes e do Clube Recreativo Belavistense.

Os Jogos Intersociedades tiveram a participação de equipes de Guaraci, Londrina, Primeiro de Maio e Cambé, além é claro, de Bela Vista do Paraíso, cidade anfitriã.