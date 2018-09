Creche Pe. Vicente apresenta Oficinas Culturais

No último dia 29 de agosto, a Creche Pe. Vicente Mariani, de Sertanópolis apresentou o resultado do trabalho desenvolvido pelos professores com os alunos da entidade. A Associação Comunitária Pe. Vicente Mariani possui um trabalho com crianças de até 6 anos e o resultado desse trabalho foi apresentado na II Noite das Oficinas Culturais.

Sob patrocínio das empresas LCA, Almeida Mercados e Agro 100, com apoio do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), dezenas de alunos com idades entre 2 a 6 anos, apresentaram números musicais, de balé e de teatro

A Diretora, Marcela Hungrio da Rocha Guide saudou a todos, antes do início das apresentações. A primeira apresentação foi feita pelo Coral de Música, que apresentou a canção “Aquarela”, de Toquinho. Na sequência, foi a vez da oficina de Teatro que apresentou a peça Linda Rosa Juvenil.

Uma das apresentações que mais sensibilizou o público presente foi a belíssima oficina de balé que mostrou “A bailarina da caixinha de música”. O público também gostou muito da conhecida história infantil Branca de Neve e os 7 anões. A peça, interpretada pelas crianças, permitiu desenvolver o imaginário e o resgate da cultura popular, através desse belíssimo conto infantil.

O balé retornou ao palco para apresentar as bailarinas camponesas. Misturando música com a espontaneidade das crianças, o público aplaudiu, sorriu e se emocionou cada apresentação. A Bandinha Ritmica mostrou o desenvolvimento do ritmo nas crianças, tocando flautas, pandeiros e chocalhos, entre outros instrumentos.

Para fechar a noite com chave de ouro, o teatro fez todos se emocionarem com a história da Bela e a Fera. Ao final, o casal protagonista da peça foi acompanhado por vários outros casais, que haviam se apresentado em oportunidade anterior.

Foi uma noite onde pais, avós e parentes dos alunos puderam tietar os pequenos. As professoras Viviane Aparecida Costa, Malaine Costa Dartora, Francieli Mendonça, Geisiane Aparecida Pavanelli, Jéssica Aparecida Pereira e Tatiane Fidelis, estão de parabéns pelo belo trabalho. Para 2019, a Creche Pe. Vicente estuda a ampliação do atendimento das oficinas. O cerimonial foi conduzido por Luiz Gustavo Tiroli e foi registrada a presença do Vereador Glauco Ghisleri, do Presidente da Ass. Com. Pe. Vicente Mariani, Luiz Carlos de Almeida Pinto e a orientadora pedagógica, Renata Pereira Correr.