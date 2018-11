Creche Pe. Vicente Mariani promove Festival de Prêmios

No último dia 11 de novembro, a Creche Pe. Vicente Mariani promoveu o seu tradicional Festival de Prêmios, na quadra da Escola Municipal Luiz Deliberador. Segundo a diretoria da entidade, que atende 170 crianças de 0 a 5 anos, “o Festival de Prêmios é realizado em média, duas vezes por ano. É a principal fonte de renda própria da creche”, informaram.

Os prêmios são doados pela comunidade e o comércio e, durante a abertura do evento, feito pela Diretora Marcela Hungrio da Rocha Guide, que estava acompanhada pelos organizadores Luiz Gustavo Tiroli e Fabiane Messias Nunes, várias empresas, empresários e autoridades receberam o agradecimento, além dos professores e funcionários da Creche, que trabalharam para o sucesso do Festival de Prêmios. Ela agradeceu ainda cada pessoa que participou do evento. “Isso tudo é feito para ajudar as crianças, os pais que precisam trabalhar e a educação infantil. A creche Pe. Vicente é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos”, finalizou.

Foram entregues 6 prêmios e o prêmio principal, no valor de R$ 8.000, teve como ganhadora Vanessa Setti. Houveram ainda outros prêmios em dinheiro, um celular e uma bike.