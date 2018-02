Crianças divertem-se na Festa da Alegria

Nos dias 08 e 09 de fevereiro, no Ginásio de Esportes Teixeirão, em Sertanópolis, foi realizada a Festa da Alegria, com a participação de cerca de 1.100 alunos das escolas do Ensino Fundamental I convidadas pelo Departamento de Educação.

As crianças vieram de ônibus escolares, devidamente acompanhados pelas professoras, que orientaram e ajudaram animar as crianças. Com músicas e marchinhas carnavalescas, os alunos que desejaram participar do evento, passaram horas de muita alegria e diversão. O Conselho Tutelar acompanhou de perto a festa das crianças que teve como objetivo resgatar a história das músicas carnavalescas, reavivando o verdadeiro carnaval popular.

Segundo a Diretora de Educação, Carina Barco Marcon, “procuramos levar um pouco de alegria para as crianças das escolas. Além de se divertirem por algumas horas, sempre acompanhados pelos professores, ganharam um delicioso algodão doce. Agradeço a todos que ajudaram nesse evento”, concluiu.