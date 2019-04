Cursos do mês de abril do Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis

O Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis continua ofertando cursos de capacitação às empresas de agronegócios da cidade, bem como os demais associados. Nos dias 02 e 03 de abril, em parceria com o Senar PR, foi realizado o Curso de Primeiros Socorros. Este curso é obrigatório para empresas que possuem vários empregados na área de armazenagem de grãos.

Sob orientação do instrutor Clóvis Michelin Biasuz, o curso procurou mostrar aos alunos inscritos, os procedimentos de socorro emergencial, em caso de necessidade. Foram inscritos 09 alunos, com 16 horas de carga horária.

Nos dias 04 e 05 de abril, em parceria com o Senar e participação da empresa Seara, foi realizado o curso NR 33 – Espaço Confinado. O curso teve como objetivo atualizar o trabalhador das empresas de agronegócio para os critérios e formas de entrar em um espaço confinado (tuneis, moega, silos, elevadores, fitas transportadoras, etc) e realizar atividades como limpeza, inspeção, manutenção, testes, consertos, soldagens e resgates, com total segurança.

Foram inscritos 08 alunos, com carga horária de 16 horas de aulas práticas e teóricas. Este curso é obrigado para o treinamento de funcionários de vários setores de empresas que trabalham com a armazenagem, limpeza, secagem e transporte de grãos.

