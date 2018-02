Cursos do Sindicato Rural de Sertanópolis em fevereiro

O Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis deu andamento aos cursos ministrados em parceria com o Senar e empresas do município, visando a capacitação e a melhoria do trabalho junto aos produtores agrícolas e empresas voltadas para o agronegócio.

Entre os dias 29 de janeiro e 02 de fevereiro, em parceria com a empresa Pedro Favoreto Filho, foi realizado um curso de Operação e Manutenção de Colhedora Axial, norma NR 31.12. O curso, ministrado por Silvana Olzewski, tem como objetivo ensinar como deve ser feita a operação, manutenção e regulagem das modernas colhedoras de grãos, modelos axiais, com total segurança e perda mínima de grãos. Foram inscritos 9 alunos, com carga horária de 40 horas.

Nos dias 29 e 30 de janeiro, em parceria com a empresa Pedro Favoreto Filho e ministrado pelo Senar/PR foi realizado o curso NR 35, de trabalho em altura. O Instrutor Clóvis Biasuz mostrou como empregar as técnicas seguras no trabalho em altura em agroindústrias. Foram inscritos 8 alunos que tiveram 16 horas de carga horária.

Nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, também em parceria com o Senar e a empresa Pedro Favoreto Filho, foi ministrado o curso NR 33 – Espaço Confinado. O curso serviu para atualizar o trabalhador rural e funcionários de agroindústrias, para entrar em um espaço confinado e realizar atividades como limpeza, inspeção, manutenção, revestimento, testes, consertos, soldagens e resgates com total segurança. Espaço confinado são aqueles lugares como túneis, moegas e demais locais de difícil acesso e mobilidade. Foram inscritos 8 alunos de um máximo de 10 inscritos permitidos pelo Senar, com carga horária de 16 horas.

Entre os dias 05 e 09 de fevereiro, num novo curso de Operação e Manutenção de Colhedora, no modelo axial/tangencial, foi realizado, em parceria com a empresa Pedro Favoreto Filho e ministrada por instrutores do Senar/PR. (Normativa NR 31.12)

O curso buscou ensinar como operar, manter e regular as colhedoras de grãos com tecnologia axial, em total segurança e o melhor desempenho possível. Foram inscritos 9 alunos que tiveram 40 horas de carga horária.

Entre os dias 08 e 09 de fevereiro, o Sindicato Rural Patronal, em parceria com o Senar/PR e a empresa Moinho Globo, realizou o curso de Comunicação e Técnica de Apresentação.

Segundo a Instrutora Carmen Mercedes Benedett, “o curso visa desenvolver aspectos pessoais por meio de técnicas e métodos que resultem na habilidade de falar em público, com segurança, clareza, fluência e objetividade”, explicou. Foram inscritos 20 alunos que tiveram 16 horas de carga horária.