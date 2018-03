Cursos do Sindicato Rural em março

Entre os dias 12 a 16 de março, o Sindicato Rural Patronal, em parceria com o Senar/PR e a empresa Pedro Favoreto Filho, realizaram o curso de Operação e Manutenção de Colhedora Tangencial NR 31.12

O curso visa a operação, manutenção e regulagem de colhedoras de grãos, do modelo tangencial, com total segurança e eficiência. Foram inscritos 09 alunos, número máximo permitido pelo Senar. Os inscritos tiveram 40 horas de carga horária e o curso foi ministrado por Silvana Ribeiro Olzewski.

Nos dias 15 e 16 de março, também em parceria com o Senar e a Apae de Sertanópolis, realizaram o curso de Conservas, Molhos e Temperos. O curso foi realizado nas dependências do Salão de Festas da Casa Maçônica Rui Barbosa e contou com a inscrição de 13 alunos, de um máximo de 15 inscritos permitidos. As aulas, com 16 horas de carga horária, foram ministradas por Maria Luzinete Pini Zanin, de Andirá, com objetivo de desenvolver produtos artesanais baseados nos métodos de conservação de alimentos, aplicando técnicas e boas práticas de higiene.

Entre os dias 19 a 23 de março, em parceria com o Moinho Globo, foi realizado o curso NR 33 – Espaço Confinado, para supervisores. Segundo o instrutor Clóvis Michelim Biasuz, de Umuarama, “o objetivo do curso é capacitar o trabalhador rural ou o encarregado pela operação em pátios indústriais, possibilitando que ele possa entrar num espaço confinado e realizar atividades como a limpeza, manutenção, testes, consertos e até resgates de companheiros, com total segurança e eficiência”, explicou.

Foram inscritos 8 alunos de um número máximo de 10 alunos permitidos, que receberam 40 horas de carga horária.