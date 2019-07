Cursos serão ofertados a famílias em vulnerabilidade social

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com o Centro Integrado Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR), vai promover cursos de capacitação pessoal e profissional para as famílias em vulnerabilidade social no Paraná. Os cursos fazem parte da grade oferecida pelo CIEE/PR e serão ofertados de forma gratuita, inicialmente para 32 municípios.

A primeira cidade a receber as capacitações é Curitiba, no bairro Cajuru, na Vila Autódromo. A partir desta segunda-feira (8) serão disponibilizados quatro cursos na área administrativa – Relações Intrapessoal e Interpessoal no Mundo do Trabalho; Procedimento de Compras Conhecimentos Básicos; Tipos de Documentos Financeiros na Organização e Técnicas de Negociação. Também serão ofertados cursos nas áreas de Comércio e Comércio-Varejo, Atacado e Supermercados.

De acordo com o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, o objetivo é oferecer gratuitamente cursos para a população em situação de vulnerabilidade social, econômica ou ambas. “A prioridade é levar a essas famílias a oportunidade de aperfeiçoamento profissional e pessoal, visando a inclusão social, promovendo a cidadania e a redução das desigualdades, atingindo em especial a juventude, seus familiares e sua comunidade”.

O presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, reforçou a parceria com o Governo do Paraná no sentido de dar condições à população que realmente precisa. “Atuamos com essas parcerias no intuito de prioritariamente garantir os direitos socioassistenciais, promover cidadania e enfrentar as desigualdade sociais, tudo de forma gratuita”.

OPORTUNIDADE – Para Lucas Luiz Bimbatti, 15 anos, que vai fazer um dos cursos da área administrativa, essa é uma chance muito importante. “Aqui não temos muita oportunidade. Agora é aproveitar a chance e tentar se encaixar em algum estágio, ou conseguir algum trabalho depois de receber essa capacitação profissional”, disse.

MUNICÍPIOS – Os cursos chegarão inicialmente a 32 municípios nos próximos seis meses: Antônio Olinto; Bela Vista do Paraíso; Castro; Cianorte; Curitiba; Engenheiro Beltrão; Fazenda Rio Grande; Francisco Alvez; Japurá; Juranda; Lindoeste; Lobato; Mariópolis; Maripá; Matelândia; Medianeira; Munhoz de Mello; Nova Aliança do Ivaí; Nova América da Colina; Nova Esperança; Nova Londrina; Paraíso do Norte; Porto Rico; Santana do Itararé; São José da Boa Vista; São José das Palmeiras; São Miguel do Iguaçu; São Tomé; Sertaneja; Tamarana; Uniflor e Virmond.