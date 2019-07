Custo de materiais para pintura de sinalização de trânsito em Primeiro de Maio foi de 22 mil reais

O investimento da administração municipal na melhoria da sinalização horizontal viária de Primeiro de Maio, que está sendo executada durante os últimos trinta dias, teve um custo total referente a compra de materiais de consumo de R$ 22.826,40.

Já foram realizados a pintura de 72 faixas de pedestres, repintura de 15 quebra molas e a recuperação e pintura dos sinalizadores da ciclovia.

Com esses valor foram compradas, 95 latas de 18 litros de tinta especial para sinalização de trânsito e 27 latas de 18 litros de solvente. Deste total comprado ainda há no estoque da Prefeitura, 51 latas de tinta e 12 lata de solvente, ou seja, mais de 50% ainda está disponível para a Secretaria Municipal de Viação e Transporte utilizar em novos serviços.

Toda mão de obra para a realização desse trabalho de revitalização da sinalização de trânsito de Primeiro de Maio está sendo feita por funcionários e maquinários do próprio município.

