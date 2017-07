Aproveitando a visita do deputado estadual Alexandre Curi à Bela Vista do Paraíso, no final da semana passada, o prefeito Edson Vieira Brene entregou ao gestor da Defesa Civil-BVP, soldado Robson André Bittencourt, os novos kits de uniformes adquiridos para os bombeiros comunitários belavistenses.

Confeccionados com material resistente e específico para o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil, os novos uniformes são estampados com o brasão do município e facilitam a identificação dos bombeiros comunitários em casos de emergência, seguindo as diretrizes do Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec).