Delator da Operação Quadro Negro envolve políticos do Paraná

Em delação, Eduardo Lopes de Souza, dono da Construtora Valor, disse ao Juiz que repassou dinheiro das obras de escolas públicas para o caixa dois de campanhas eleitorais e para políticos do Paraná.

Entre os citados estão o ex-diretor de Engenharia, Projetos e Orçamentos da Secretaria de Estado da Educação entre 2011 e 2014, Maurício Fanini, preso há mais de 6 meses na PF em Brasília, aguardando homologação de sua delação premiada pela PGR – Procuradoria Geral da República. No início da operação, a primeira denunciada foi Vanessa Domingues de Oliveira, que posteriormente foi confirmada como laranja utilizada no esquema de corrupção. A delação de Maurício Fanini é tida como fundamental para confirmar ou não as acusações.

O caso consistia na falsa construção de salas e escolas no Paraná, com aplicação de vultosos aditivos contratuais. Era de onde saía o dinheiro da corrupção. Eduardo Lopes envolveu ainda os nomes de Beto Richa, Valdir Rossoni,

Ademar Traiano, Durval Amaral e o filho Tiago Amaral, Cida Borghetti, Ricardo Barros, Pepe Richa, Marcello Richa e Plauto Miró.

Os envolvidos negam ter recebido propinas e ajuda para campanhas eleitorais, como afirmou Eduardo Lopes. Muitos dizem que nunca tiveram contato com ele e nem o conhecem. O caso está nas mãos do Ministro do STF Luiz Fux.