Deputado recebe pedidos em Sertanópolis

A Copel é a maior do Paraná, quarta do Sul e primeira da região no setor de Energia, segundo ranking 500 Maiores do Sul, da Revista Amanhã. A Sanepar é a primeira no Sul no setor de Serviços Públicos. A lista também inclui a Fomento Paraná, Cohapar, Celepar, Ferroeste e Ceasa.