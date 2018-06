Deputado reforça apoio à Gerson Marcato

O Deputado Estadual Tercílio Turini (PPS) esteve no final de junho em Jaguapitã para tratar de assuntos políticos com o grupo do provável candidato à Prefeito, Gerson Marcato. Reunidos no Restaurante do Bolinha, o empresário Adail também esteve presente, além de vários outros companheiros. Tercílio tem procurado conhecer as necessidades de Jaguapitã visando sua ajuda ao município.

Relacionado