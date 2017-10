Deputado Reinhold Stephanes pede apoio à Gerson Marcato

O ex-candidato a prefeito de Jaguapitã, Gerson Marcato, o popular Gerson do Foto (PSD), participou, no início de outubro, de uma reunião com o ex-ministro e atual Deputado Federal Reinhold Stephanes, que já trouxe muitos recursos para Jaguapitã. O ex-candidato a prefeito de Jaguapitã, Gerson Marcato, o popular Gerson do Foto (PSD), participou, no início de outubro, de uma reunião com o ex-ministro e atual Deputado Federal Reinhold Stephanes, que já trouxe muitos recursos para Jaguapitã.

Na ocasião, Gerson estava acompanhado pelo amigo e empresário Adail Golfeto. O Deputado veio pedir apoio ao pré-candidato a Governador do Estado, Ratinho Júnior, que é do mesmo partido de Gerson, o PSD.

Através do Deputado e amigos em comum, Gerson pretende se reunir em breve com Ratinho Júnior e conhecer seus projetos para Jaguapitã. Com certeza, o apoio de Gerson à provável candidatura de Ratinho Júnior poderá trazer muitos benefícios para o futuro do município.