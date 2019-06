Desfile Escolar encerra programação de Aniversário

Um desfile cívico com todas as escolas e entidades do município encerrou a programação alusivas ao 85º Aniversário de Sertanópolis, comemorado oficialmente no dia 06 de junho.

A semana inteira foi recheada de eventos para marcar a data, com destaque para a programação organizada pelos departamentos de Educação, Cultura e Esportes. Dando total suporte às festividades estava o competente Departamento de Obras (leia-se Aldair e sua equipe) e o Serviço Municipal de Saúde (leia-se Ilto de Souza e sua equipe).

Antes do início do Desfile houve o hasteamento das bandeiras e execução dos hinos do Brasil e de Sertanópolis. Estavam presentes, além do Prefeito Tide Balzanelo e do vice Edson Pedro Filho, vários secretários municipais, diretoras das escolas, Centros de Educação Infantil, escolas particulares e estaduais. O momento ecumênico ficou a cargo do Padre Valter Diniz e do Pastor Antônio Roberto Marques de Souza. Segundo o padre, “essa demonstração cívica é uma conquista para nosso povo. Que todos cresçam juntos”, pediu. O Pastor Antônio desejou felicidades à cidade na data especial.

A diretora do Departamento de Educação, Carina Barco Marcon explicou o motivo da transferência da data do desfile, devido as chuvas da semana anterior. Segundo ela, “este acontecimento cívico despertam o sentimento nas crianças. Este ano escolhemos como temas a cidadania e a dengue”. Após a execução do Hino de Sertanópolis ela agradeceu a todos que se empenharam para o sucesso do desfile.

Falando em nome da Câmara de Vereadores, Wagner da Silva disse ser “uma alegria em poder participar de mais um aniversário da cidade”. Ele ainda elogiou a escolha dos temas do desfile, lembrou os anos anteriores, em que também desfilava e parabenizou o Executivo pelas obras que estão sendo executadas no município. “A Câmara Municipal está fazendo a sua parte, fiscalizando e aprovando os projetos que beneficiam a cidade. A união entre o Executivo e o Legislativo é importante para o crescimento de Sertanópolis. Muitas coisas boas virão por aí”, lembrou.

O vice-prefeito Edson Filho destacou que o município é exemplo em vários setores. “A educação é uma delas. O esporte possui hoje uma estrutura capacitada. As ruas foram todas recuperadas, mas ainda temos desafios, como por exemplo, o terreno para um novo parque industrial e o início da construção de um lago novo, que seria o Tabocó II. No esporte, teremos a criação das olimpíadas escolares”, informou.

O Prefeito Tide pediu que fosse lida uma relação de obras executadas, conquistas, veículos e máquinas adquiridas. Segundo ele, “foi com orgulho e prazer que fizemos isso. Em breve daremos início a reforma geral da Praça da Igreja, o hospital está sendo ampliado e modernizado e a Rodoviária está praticamente concluída. Quero parabenizar a nossa equipe de funcionários e secretários, a Câmara de Vereadores e todos que nos ajudam nessa dura missão. O carinho é igual para todos e estamos com mais de dez obras em andamento. Em breve algumas começarão a ser entregues”, avisou.

Para abrir o desfile, o aluno Luiz Otavio Mello entregou, simbolicamente, as chaves da cidade ao Prefeito Tide. Atrás vieram a Rainha da Exposertão 2019, Brendha Ibanez, a 1ª Princesa, Gabriela Bronzin Balzanelo e a 2ª Princesa, Indianary Rafael de Paula, seguidas das escolas municipais, particulares e estaduais, além de quatro fanfarras (Florestópolis, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio e Colégio Marcelino Champagnat, de Londrina). Encerrado, desfilaram a Associação de Karatê, o Clube do Carro Antigo e motoqueiros convidados. Embora tenha ocorrido um pequeno atraso para iniciar o desfile, não foi nada que tirasse o brilho do evento. Os organizadores estão de parabéns e, mais uma vez, a cidade se alegrou. Confira algumas fotos do desfile.

O Padre Valter Diniz prestigiou o desfile escolar

A abertura do desfile foi feita pelos alunos dos CMEIs

GR da Assoc. Atlética de Sertanópolis

Alunos da Apae levaram a ideia da reciclagem.

Escola Municipal Santo Tomás de Aquino

Colégio Construindo o Saber

Terceirão do Colégio Construindo o Saber

Apresentação da Banda de Florestópolis

As simpáticas integrantes da Bamuflor

Escola Luiz Deliberador e distribuição de mudas de árvores, feitas por alunos à população.

Colégio Jean Piaget

Prefeito Tide recebe as chaves da cidade.

Escola Maria Gomes Teixeira

Mestre Joaquim

O Prefeito Tide se encantou com a beleza do desfile

Banda Independente de Primeiro de Maio

Banda do Colégio Marcelino Champagnat (Londrina)

Associação Sertanopolense de Karatê

Fanfarra Municipal de Alvorada do Sul