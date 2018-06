Desfile Escolar marca data cívica do Aniversário de Sertanópolis

No dia 17 de junho, foi realizado o Ato Cívico de Aniversário de Sertanópolis na Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, em frente à Prefeitura. O aniversário de Sertanópolis é comemorado no dia 06 de junho, mas este ano, devido a greve dos caminhoneiros com o desabastecimento de combustível em quase todo Brasil, a data foi transferida para o dia 17. Segundo a administração, “havia toda uma logística envolvida no evento, como o transporte de equipamentos, das fanfarras e das duplas que se apresentariam nos shows contratados. Muitas estradas estavam bloqueadas e resolvemos não correr o risco de ter algum show cancelado”, explicaram.

Após o hasteamento das bandeiras, o Prefeito Tide usou a palavra para saudar as pessoas presentes. Segundo ele, “devemos dar exemplo para as próximas gerações. Estamos fazendo de tudo para nossa cidade e o futuro que quero é uma Sertanópolis cada vez melhor. Estamos realizando investimentos em saúde, na educação e em todas as áreas. Resolvemos o problema da falta d’água e quando fomos obrigados aumentar a tarifa recebemos muitas críticas. Mesmo assim, a nossa tarifa ainda é mais barata que a da Sanepar. Muitas obras estão em andamento no município e vamos fazer muito mais. Queremos o melhor a cada ano para Sertanópolis”, finalizou.

Na sequência, foi iniciado o Desfile Escolar, com a participação da Fanfarra de Alvorada do Sul, seguido pelas escolas da Rede Municipal de Ensino. Para encerrar o desfile, mais uma fanfarra se apresentou: A Fanfarra Independente do Tio Joaquim, de Primeiro de Maio. Confira algumas fotos do evento: