Distrito de Santa Margarida irá ganhar Terminal Rodoviário

O Distrito de Santa Margarida, no município de Bela Vista do Paraíso, irá ganhar um Terminal de Transporte Coletivo Urbano, uma pequena estação Rodoviária, que está sendo construída na rua paralela à Avenida Indianópolis, principal via do distrito, entre a praça e a sede dos Bombeiros. A obra teve início em meados de janeiro e encontra-se em pleno vapor.

A rodoviária terá cerca de 200 m2, com sala de espera, plataforma de embarque coberta, duas salas para locação ou venda de passagens, banheiros e demais dependências.

Segundo o Prefeito Edson Vieira Brene, “a Santa Margarida não tinha uma rodoviária digna e os passageiros tinham que esperar o ônibus na chuva ou no sol. Era uma antiga reivindicação da população que agora está sendo atendida. Aos poucos estamos solucionando os problemas e atendendo as demandas. Bela Vista ficou muitos anos sem um trabalho de base e isso teve consequências, que não são poucas. Gostaríamos de resolver os problemas rapidamente, mas não depende da gente. A máquina pública é lenta e esbarramos na falta de recursos”, disse.

Serão investidos cerca de R$ 347 mil, através de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly. Para se ter uma ideia, essa emenda é do ano de 2017 e, somente agora, está sendo concretizada. Foram quase dois anos até a obra sair do papel. Felizmente, agora a construção está adiantada e deverá estar concluída em breve.