Conscientizar os profissionais que atuam na rede municipal de ensino quanto à capacidade, possibilidade e importância de administrar o tempo, identificando e priorizando metas, foi o objetivo da Secretaria Municipal de Educação em oferecer o curso de 6 horas as professoras e professores na véspera da volta as aulas, nesta terça feira (30), no auditório da Escola Municipal Cecília Meireles.

Fonte: facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio