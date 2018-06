Educação entrega brinquedos pedagógicos em Alvorada

A Secretaria Municipal de Educação de Alvorada do Sul, juntamente com a direção das unidades de Educação Infantil do município, realizou um levantamento para conhecer as necessidades de materiais pedagógicos nas escolas. A pesquisa buscava melhorar ainda mais a qualidade de atendimento às crianças do ensino infantil e fundamental.

A demanda apontou a necessidade de cerca de 450 brinquedos tais como lego, bolas, jogo de boliche, quebra-cabeças, alfabetos móveis, blocos educativos, bonecas, caminhões, entre outros brinquedos. O material foi adquirido e servirá para atender uma média de 400 alunos do período integral e parcial.

Os brinquedos foram comprados com recursos próprios da administração de Alvorada do Sul e entregues aos CMEIs Chapeuzinho Vermelho, Clóvis Daguano, Augusto Alves e Criança Esperança. A ação busca proporcionar condições lúdicas de aprendizado, sob orientação das professoras e das equipes pedagógicas de cada escola beneficiada.