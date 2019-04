Em Bela Vista, Ballet Municipal inicia as atividades de 2019

Aproximadamente 120 meninas de três a 11 anos foram recepcionadas no Centro de Eventos de Santa Margarida, no dia 16 de fevereiro, no primeiro encontro do Projeto Ballet Municipal em 2019. Usando as tradicionais roupas rosas do grupo, as crianças receberam uma lembrancinha e ganharam pinturas corporais.

Foi o momento de recepcionar e conhecer as novas participantes. As aulas, de 45 minutos, começaram no sábado seguinte, em três horários diferentes. Isso porque as meninas são divididas em três grupos: as babies, as médias e as grandes, conforme a classificação criada pela professora Bárbara Reis, responsável pelo projeto.

Ela falou sobre os benefícios da atividade. “Eu cobro muito que elas tenham responsabilidade, coordenação motora, postura, leveza, beleza e dinamismo, também”, contou.

Segundo ela, o Ballet Municipal foi criado em setembro de 2017. A iniciativa foi da Divisão de Esportes de Bela Vista do Paraíso, que teve a ideia de recriar o balé. A professora, que é formada em educação física e fez aulas de dança por 13 anos, assumiu o projeto.

Alguns custos são pagos pela professora, outros são pagos pelos pais das crianças, enquanto a Prefeitura Municipal ajuda cedendo equipamentos e o local onde acontecem as aulas.