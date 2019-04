Em reforma, Hospital Municipal passou a atender na UBS central a partir do dia 15/04

Com objetivo de atender cada vez melhor a população de Primeiro de Maio, a Secretaria de Saúde informa que devido a reforma do Hospital Municipal, desde o dia 15 de abril, está atendendo no prédio da UBS central, ao lado do Hospital.

No sábado, dia 13, a prefeita Bruna Casanova acompanhou os preparativos finais da Unidade Básica de Saúde para receber a mudança provisória, visando o atendimento em caráter de urgência e emergência, com pronto atendimento.

“Toda essa mudança se faz necessária para que em breve possamos melhorar ainda mais o sistema municipal de saúde, atendendo com qualidade em todos os aspectos. Contamos com a colaboração de toda a comunidade, solicitou Casanova.

Mais informações podem ser obtidas através dos fones (43) 3235-1398 ou 3235-1399. Casos de emergência deverão ser comunicados através do 192 (SAMU).