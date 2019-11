Empreiteira que reforma o Hospital dá mal exemplo

A Prefeitura de Sertanópolis contratou, através de licitação, a empreiteira Norma Construções Civis Ltda., para reforma do Hospital de Sertanópolis. No entanto, funcionários reclamam que a empresa não tem correspondido em vários quesitos. Na ala nova, já concluída, ficaram vários problemas a serem resolvidos. Os mais graves são a entrada das ambulâncias e o desnível da rua com a construção. Na última vez que choveu, alguns setores ficaram alagados e os funcionários tiveram que improvisar e correr para evitar que algumas salas fossem inundadas. A Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira está cima do nível da construção. O escoamento das águas pluviais foi mal dimensionado e agora, quando chove, o prédio alaga. Na entrada das ambulâncias outro problema: Os veículos não conseguem manobrar e são obrigados entrarem e saírem com grande dificuldade. A altura do teto também ficou abaixo do esperado e as antenas das ambulâncias chegam a tocar nas luminárias. A manobra deve ser feita devagar e com muito cuidado, reclamaram alguns motoristas. Agora, foi iniciada a reforma da ala antiga. A empreiteira não locou caçambas para a colocação de entulhos da obra e resolveu amontoar todo material nos fundos do Hospital. Os médicos já não possuem local para estacionarem e o que se vê é um amontoado de entulhos, misturado com móveis velhos, restos de cobertura e todo tipo de rejeito. Já não é a primeira vez que isso ocorre. Tempos atrás a empreiteira descartou entulhos de construção na calçada do Hospital. A Prefeitura deveria exigir o cumprimento da lei que ela própria criou (Lei das Caçambas). Alguns dejetos correm o risco de se tornarem criadouros do mosquito da dengue, no quintal do hospital. Equipes da dengue deveriam agir e cobrar responsabilidades. Quem deveria dar o exemplo não faz a sua parte. Lamentável.