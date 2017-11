Encerrado o Campeonato Municipal de Futebol

O Campeonato Municipal de Futebol Amador Edição 2017 chegou ao fim. O campeonato teve início no dia 15 de outubro, com 12 equipes inscritas. Após a fase classificatória, restaram oito equipes que disputaram as quartas de finais. As equipes vencedoras decidiram a Série Ouro e as equipes perdedoras nas quartas, disputaram a Série Prata.

No dia 15 de novembro, foram disputadas as partidas das quartas-de-final, com os seguintes resultados:

Pela manhã jogaram Cia Franco 3 x 1 União F. C. na partida de abertura. No segundo, enfrentaram-se Clóvis F. C. 0 x 4 Taquara/Agroterra. No período da tarde, a partida inicial foi entre Escolinha 4 x 2 Rizzato e no jogo de fundo, Ibiaci 2 x 1 JB (Juarez/Baleia). Dessa forma, as semifinais aconteceram no dia 19 e tiveram os seguintes resultados: União e Clóvis foram direto para a final da Prata e na Série Ouro, foram os seguintes resultados:

Cia Franco 2 x 4 Taquara/Agroterra

Escolinha 6 x 1 Ibiaci

Dessa forma assim ficou a final da Série Prata: União F. C. x Clóvis F. C.

E a disputa da Série Ouro ficou entre Escolinha Sertanópolis x Taquara/Agroterra

Os jogos aconteceram no Estádio Éxaro Menck, com entrada livre. O Campeonato foi realizado pelo Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Sertanópolis e contou com a participação de 12 equipes: Escolinha Sertanópolis, Cia. Franco, Juarez e Baleia FC, Guerreiros FC, Ibiaci, Real Sertão, Taquara Agroterra, Sete Ilhas, Clóvis FC, União FC, Prefeitura FC e Rizzato Sports.

Na disputa pela Série Prata, após empate em 3 x 3, as equipes foram para disputa de pênaltis. Os gols do tempo normal foram marcados por Roninho (2) e Bidaza, pelo União. Pelo Clóvis FC, os gols foram marcados por Ceará (2) e Lucas Garcia.

Na disputa por pênaltis, o nervosismo tomou conta da equipe do União, que acabou desperdiçando três cobranças.

Mais eficiente, o Clóvis converteu quatro gols e ficou com o título.

Na final da Série Ouro, entraram em campo as equipes da Escolinha de Sertanópolis x Taquara Agroterra. A equipe da Taquara começou com tudo e parecia que iria vencer com facilidade. Aos 40’, Carlos Henrique cobrou falta e colocou uma bola indefensável no fundo da rede do goleiro João Marcos. Porém, logo em seguida, Alecssandro (Foguinho) empatou a partida. No início do segundo tempo, a Escolinha marcou novamente com Foguinho, que chutou do meio de campo e marcou um golaço, encobrindo o goleiro Clayton. A partir daí a equipe da Taquara se abalou e perdeu a concentração. Aos 11 minutos teve um jogador expulso e a Escolinha dominou a partida. Gabriel marcou de falta aos 21’ e Beiço ampliou aos 28 minutos. No finalzinho, novamente Gabriel deixou sua marca, depois de receber um cruzamento pela direita. O resultado final, 5 x 1 para a Escolinha deu o título à equipe de Sertanópolis.

O artilheiro foi Fagner, da Escolinha, com 12 gols anotados durante o Campeonato. Os Goleiros menos vazados foram João Marcos e João Vitor, que se revezaram no gol da Escolinha. Os dois receberam troféus. A equipe da Sete Ilhas levou o troféu de equipe mais disciplinada. A premiação foi entregue pelo Prefeito Tide, o vice Edson Filho, os vereadores Rogerinho e Katuaba, o Secretário de Esportes Fabinho e o empresário Tim, de Porecatu. O Secretário Fabinho anunciou, com exclusividade, a volta dos Jogos de Verão no recém reinaugurado Ginásio de Esportes Teixeirão. Segundo ele, “serão jogos para as crianças, adolescentes e adultos, em várias modalidades, como basquete, vôlei e futsal”. Confira as fotos, na cobertura exclusiva da nossa equipe de reportagem.