Encerrado o campeonato Paranaense escolar de handebol

O final de semana foi marcado por confrontos de qualidade durante a realização do I Campeonato Paranaense Escolar de Handebol. Partidas com uma grande técnica definiram os representantes do Estado do Paraná, para a participação junto ao Brasileiro Escolar da modalidade que será realizado no mês de outubro em Brasília. Os campeões da competição garantiram a convocação da FDEPR para a vaga na competição Nacional. O Colégio São Francisco Xavier no gênero feminino sagrou-se campeão, após obter duas vitórias diante do Colégio Estadual Professora Eudice Ravagnani de Oliveira, mesmo enfrentando a forte torcida pela escola do Município, a equipe de Maringá garante sua participação pela segunda no Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol. O Colégio Objetivo, suou a camisa e garantiu 100% de aproveitamento no gênero masculino. Em sua torcida alguns familiares dos atletas, viajaram até Florestópolis para acompanhar seus alunos/atletas que embarcam em outubro para Brasília. “O saldo da competição foi extremamente positivo, pois conseguimos atender as instituições de ensino interessadas em participar de uma competição da modalidade e tentar uma vaga para o Brasileiro Escolar. Com a presença de, em sua grande maioria, escolas públicas, a FDEPR mais uma vez atinge êxito em uma competição escolar no nosso Estado, proporcionando aos envolvidos esta oportunidade. Ainda em tempo gostaríamos de agradecer o grande empenho do Município de Florestópolis, em nome do Prefeito Nelson Correa Junior e da Secretária de Educação, Silvia Santana Ribeiro, além de toda a sua equipe, que abrilhantaram ainda mais a excelência da competição.” Relatou o Vice Presidente da FDEPR, Jackson Douglas Almeida. O I Campeonato Paranaense Escolar de Handebol, foi uma realização da FDEPR e CBDE, com o apoio da Prefeitura de Florestópolis, CREF9PR, Razza Esportes e Liga de Handebol do Paraná.

Fonte:https://www.florestopolis.pr.gov.br