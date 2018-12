Encerramento do ano letivo em Alvorada do Sul

No último dia 12 de dezembro, a Secretaria Municipal de Educação de Alvorada do Sul realizou o encerramento do ano letivo nos centros municipais de Educação Infantil, com a entrega de presentes feito pelo Papai Noel.

As crianças se divertiram muito e todos receberam uma lembrança do bom velhinho. O evento teve o apoio da Prefeitura Municipal, que, através do Prefeito Marcos Voltarelli, tem investido em todos os setores da educação do município, seja na manutenção e melhora física dos prédios escolares, como também na qualidade da merenda escolar, hoje considerada um destaque na região. A educação também não esqueceu dos professores e proporciona constantes cursos de capacitação para o corpo docente.

Segundo Marcos Voltarelli, “estamos investindo e vamos continuar valorizando a educação em Alvorada do Sul, pois acreditamos que somente através do futuro de nossas crianças podemos alcançar um mundo melhor para todos”, ressaltou.