Encontro de Caiaques no Pesqueiro do James

No dia 29 de julho, aconteceu mais um encontro de caiaques no Pesqueiro de James, em Primeiro de Maio. O evento, já tradicional, reúne praticantes que aliam o esporte a uma boa pesca esportiva. O ambiente familiar, bem cuidado e com atendimento nota 10 traz “caiaqueiros” de várias regiões do estado.

Este ano, cerca de 30 deles estiveram presentes. O valor da inscrição é um quilo de alimento não perecível. James Kieski, proprietário do pesqueiro, arrecada os alimentos que depois são doados para entidades assistenciais. Este ano, a arrecadação será entregue para a Associação Faça Uma Criança Feliz, da zona norte de Londrina, que possui três centros infantis e atende uma média de 330 crianças de 0 a 6 anos de idade.

Segundo Cleuza Maria Pereira, diretora da entidade, “o James sempre nos ajuda. Em outras ocasiões doou brinquedos, ovos de páscoa e salgados. Esta é primeira vez que ele está doando alimentos não perecíveis. Tudo que arrecadarmos é bem-vindo. Somos uma entidade sem fins lucrativos, mantida por voluntários que dão um pouquinho do seu tempo para ajudar crianças que precisam” afirmou.

Segundo James, “o pessoal que pesca com caiaque é muito unido. Vem gente de Londrina, Arapongas e até de Paranavaí. Todo ano fazemos promoções para ajudar uma entidade. A gente traz turistas, que gastam na cidade e não recebemos nenhum apoio do município. Hoje veio aqui o Presidente da Associação Comercial, meu amigo Claudir Cleiton Cremonez. Ele sabe da minha luta. Se todo mundo fizesse uma promoção igual a nossa ou parecida, iria incrementar ainda mais o turismo de Primeiro de Maio. Do pessoal que pesca aqui, poucos levam o peixe. A maioria solta. Vem só para se divertir e ajudar uma entidade. Vamos torcer para que a cada ano, venham mais pessoas”, disse confiante.