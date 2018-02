Estação da Zona Leste entra na fase final de testes

Após a conclusão das obras de instalações da nova Estação de Tratamento e Distribuição de água da Zona Leste de Sertanópolis, o sistema entrou em sua fase final, com a aplicação de testes de pressão, suporte da rede de distribuição existente e o acompanhamento técnico e químico da dosagem de cloro no sistema.

Para conferir a eficácia da nova estação, o Prefeito Tide Balzanelo, juntamente com o vereador Wagner do Sindicato e funcionários do Saae estiveram percorrendo residências em diversos bairros onde antes havia falta de água para verificarem de perto as condições da pressão da água nas torneiras.

A Prefeitura e o Saae investiram juntas mais de R$ 1,2 milhões no novo sistema de tratamento e distribuição. Há muitos anos, a região leste, por ter experimentado um crescimento acima da média, vinha sofrendo com a baixa pressão do sistema e até com a falta de água nos horários de pico.

Foram perfurados quatro novos poços artesianos que, juntos, proporcionam uma vazão total de 130 mil litros/hora. Próximo aos poços foi construída uma caixa de recalque com capacidade para 250 mil litros, que irá bombear água, através de uma adutora com canos de 200 mm, percorrendo 1.700 metros de distância até o reservatório principal, localizado no Jardim Alto das Palmeiras, no prolongamento da Rua Distrito Federal, próximo ao Recinto de Rodeios da Apae. A caixa principal possui capacidade de 550 mil litros de armazenagem estática. No local foi construída uma estação automática de tratamento de água, através do sistema hidrogel, que foi interligado na rede de abastecimento já existente.

Segundo o diretor operacional do Saae, Jurandir Natalino Martins (Didi), “o sistema está agora em sua fase de testes, em pleno funcionamento. Essa fase é importante para verificarmos se não ocorre vazamentos e o correto dimensionamento do sistema automático (regulagem), para dar confiabilidade à nova estação”, explicou.

No futuro, a nova estação de tratamento irá abrigar um posto de atendimento ao público, evitando que os consumidores dos bairros próximos à nova estação tenham que se deslocar até a sede do Saae, que fica na Av. 06 de junho. “Tudo está sendo feito com muito planejamento e dedicação para que possamos oferecer à população de Sertanópolis melhor qualidade de vida. Era um problema que vinha se arrastando por muitos anos, desde que essa região passou a receber novos loteamentos. Agora já não há mais falta de água”, comemorou.

Durante a fase de testes, o Saae solicita que, no caso de falta de água, os consumidores devem entrar em contato imediatamente com o Saae, através do telefone 3232-1104