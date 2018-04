Estado repassa R$ 52,2 milhões para o transporte sanitário

O investimento faz parte do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Apsus). O recurso já foi repassado aos 399 municípios do Estado e, com a liberação desta semana, foram destinados R$ 317 milhões para a área. Com a verba também é possível comprar equipamentos de apoio para o transporte sanitário, como maca, cadeira de rodas, colar cervical, prancha para imobilização e desfibrilador, entre outros.

“Renovamos toda a frota de veículos do Paraná. Agora, as pessoas que precisam se deslocar para tratamento fora de seu domicílio têm muito mais conforto, segurança e agilidade”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto. Outro investimento que reforçou o transporte de pacientes foi a compra de 111 ônibus entregues aos consórcios de saúde.

O secretário também lembra que além do recurso destinado desde 2014 para que cada prefeitura decida qual é a melhor aquisição para a cidade e os consórcios, o Paraná distribuiu 773 ambulâncias aos municípios, consórcios, hospitais e ao Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). O valor chega a R$ 80 milhões.

Os valores são repassados em parcela única com cotas a partir de R$ 120 mil. A execução do incentivo deve ser feita em até 180 dias após a transferência da verba. Confira abaixo a lista dos municípios que receberam o recurso na última nesta semana.

Abatiá

Adrianópolis

Almirante Tamandaré

Altamira do Paraná

Alto Paraná

Andirá

Antonina

Apucarana

Arapoti

Araruna

Araucária

Ariranha

Astorga

Bandeirantes

Barbosa Ferraz

Bela Vista da Caroba

Bela Vista do Paraíso

Bituruna

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso

Braganey

Cafelândia

Cambé

Campina da Lagoa

Campo Bonito

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Campo Mourão

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Carambeí

Carlópolis

Centenário do Sul

Cerro Azul

Chopinzinho

Clevelândia

Colorado

Congonhinhas

Contenda

Corbélia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Cruzeiro do Oeste

Diamante do Norte

Diamante do Oeste

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Douradina

Doutor Camargo

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Flor da Serra do Sul

Floraí

Florestópolis

Formosa do Oeste

Francisco Alves

General Carneiro

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Guaíra

Guairaçá

Guapirama

Guaporema

Guaraci

Honório Serpa

Ibaiti

Ibema

Ibiporã

Icaraíma

Iguaraçu

Imbaú

Inácio Martins

Indianópolis

Ipiranga

Iracema do Oeste

Iretama

Itaipulândia

Itambaracá

Itambé

Ivaiporã

Ivaté

Ivatuba

Jacarezinho

Jaguapitã

Jandaia do Sul

Japurá

Jardim Olinda

Jesuítas

Jundiaí do Sul

Kaloré

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Leópolis

Lidianópolis

Lindoeste

Loanda

Londrina

Lunardelli

Lupionópolis

Mallet

Mamborê

Mandaguari

Mangueirinha

Maria Helena

Marilândia do Sul

Marilena

Mariluz

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Matelândia

Mauá da Serra

Medianeira

Mirador

Nova Aurora

Nova Londrina

Nova Olímpia

Nova Santa Barbara

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Ortigueira

Ourizona

Palmeira

Palotina

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranaguá

Paranapoema

Paranavaí

Pérola

Piên

Pinhais

Pinhão

Pirai do Sul

Piraquara

Pitanga

Ponta Grossa

Pontal do Paraná

Porecatu

Porto Barreiro

Porto Rico

Porto Vitória

Prado Ferreira

Primeiro de Maio

Prudentópolis

Quatiguá

Quatro Barras

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Rancho Alegre

Rancho Alegre D’Oeste

Rebouças

Reserva do Iguaçu

Ribeirão do Pinhal

Rio Azul

Rio Bom

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Sul

Rio Negro

Rolândia

Rondon

Rosário do Ivaí

Salgado Filho

Salto do Itararé

Salto do Lontra

Santa Cruz do Monte Castelo

Santa Isabel do Ivaí

Santa Lucia

Santa Mariana

Santa Mônica

Santa Tereza do Oeste

Santo Antônio do Caiuá

Santo Antônio do Paraíso

Santo Antônio do Sudoeste

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João

São João do Ivaí

São Jorge do Oeste

São Jorge do Patrocínio

São José das Palmeiras

São Manoel do Paraná

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Ivaí

São Tomé

Sapopema

Sengés

Sulina

Tamarana

Tamboara

Tapira

Telêmaco Borba

Terra Boa

Terra Roxa

Tibagi

Toledo

Tomazina

Três Barras do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

União da Vitória

Uniflor

Ventania

Verê

Virmond

Xambrê

Fonte: Agência de Notícias