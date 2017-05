Estudantes da Rede Municipal recebem ovos de páscoa

A Prefeitura de Porecatu, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou no dia 13/04 a entrega de ovos de Páscoa aos alunos da Rede Pública Municipal. Foram entregues centenas de ovos, bem como caixas de chocolate a todos os servidores das escolas e da Secretaria Municipal de Educação, que fizeram a alegria da comunidade escolar. As crianças ficaram muito felizes com os ovos de páscoa. Segundo o Secretário de Educação do município, Valdinei Alcântara Dias, “todas as escolas realizaram suas comemorações alusivas à Páscoa. Houve apresentações artísticas dos alunos e distribuição de ovos de Páscoa”, afirmou. A primeira-dama, Carolina Souza Andrade, o vice-prefeito, Carlos Dias, o secretário de Educação, Valdinei e a equipe da Secretaria estiveram presentes durante as entregas dos ovos nas escolas, Centro de Projetos e Cozinha Municipal. Segundo o vice-prefeito, Carlos Dias, é uma preocupação da Prefeitura, além de melhorar cada vez mais a qualidade de ensino, também tratar bem os alunos. Centenas de ovos de páscoa foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação, através de recursos próprios para que a entrega fosse formalizada. Essas comemorações demonstram que a escola é um espaço social, portanto deve valorizar o que se ensina e o que se aprende, potencializando o desenvolvimento da formação da cidadania do estudante e independente de credo religioso. O mais importante é a mensagem que foi demonstrada as crianças: é preciso aprender a amar, respeitar o próximo e nos permitir que bons sentimentos renasçam em nossos corações.

Maria Angélica Angeli Serafim

Assessoria de Comunicação