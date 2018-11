Eventos e atividades durante o mês de Novembro da Prefeitura de Sertanópolis

Nesta matéria, você confere os principais eventos e atividades desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Sertanópolis durante o mês de novembro. As fotos e textos são de responsabilidade da Divisão de Comunicação Social da Prefeitura de Sertanópolis e foram gentilmente cedidos para divulgação.

A Semana Municipal do Idoso foi bastante recheada de programação: Seguem as Fotos

19/11- Exposição de Fotos no Museu Histórico

20/11- Palestras com sorteio de brindes – Igreja Presbiteriana Independente

21/11- Caminhada, alongamento e piquenique no Lago Tabocó

22/11- Noite de Dança na Escola Luiz Deliberador

23/11- Tarde Musical no Asilo São Vicente – Confraria da Viola

24/11- Baile da Terceira Idade com o Concurso Miss e Mister 3ª Idade de 2018

Foi assinado o Programa “União Faz a Vida” desenvolvido e oferecido pela Cooperativa Sicredi no dia 12/11/2018 em parceria com o Departamento de Educação Municipal.

O projeto tem como princípios a Cooperação e a Cidadania, que projetam sua visão de mundo e a compreensão sobre o modo de organização econômica e social que deseja reafirmar. Nessa perspectiva, é imprescindível que todos os envolvidos com o Programa incorporem esses princípios ao seu cotidiano, pois se acredita que a apropriação de novas posturas e atitudes só ocorrem quando elas são vivenciadas no dia-a-dia.

O Programa tem como foco principal as crianças e os adolescentes. Todas as práticas têm como foco a possibilidade de desenvolvimento da cooperação e da cidadania com esse público.

Novembro Azul: Palestra com o Dr. Everton Costa Carvalho – Clinico Geral

Tema: Saúde do Homem – Prevenção contra o Câncer de Próstata

Dia: 14/11/2018

Local: Almoxarifado

Público: Servidores Municipais

Concurso Miss e Mister 3ª Idade