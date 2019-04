Ex-prefeito é alvo de Ação Civil Pública

O projeto de cooperação desenvolvido entre a Defesa Civil do Paraná, Simepar, Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e a empresa JRC permitiu a instalação e operação de tecnologia de ponta para o monitoramento meteorológico e para a previsão de desastres Leia a materia completa

São R$ 9,1 bilhões em fábrica de celulose, em Ortigueira, e R$ 500 milhões em complexo de manipulação de trigo, em Londrina. Dirigentes de entidades do setor produtivo e de municípios destacam a geração de emprego e o movimento na economia. Leia a materia completa

Com resultados consolidados, empresa que desenvolveu plataforma de ensino a distância inovadora chega a cerca de 35 mil cursos realizados. A Fomento Paraná é cotista e participa do comitê de investimentos do Fundo Sul Inovação. Leia a materia completa