Ex-prefeito é preso pelo Gaeco por suspeita em Cindepar

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), prendeu preventivamente na manhã desta quinta-feira, 12 de setembro, o ex-prefeito de Astorga (Gestões 2009-2012 e 2013-2016), e outras três pessoas no âmbito da “Operação Alavanca”, que apura a atuação de consórcio público usado ilicitamente por organização criminosa que fraudava licitações para obter vantagem indevida. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra os investigados.

De acordo com a apuração, conduzida pelo Núcleo de Londrina do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) e pela Promotoria de Astorga, municípios da região constituíram o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná (Cindepar) – sediado em Astorga e presidido pelo ex-prefeito preso na operação – com a finalidade de viabilizar contratações centralizadas pelas administrações públicas para a realização de obras, principalmente de asfaltamento. Verificou-se que as empresas contratadas eram na realidade de propriedade do próprio ex-gestor.

Os investigados atuavam criando empresas frias para participarem de licitações, violando o sigilo dos procedimentos, obtendo vantagem para contratar com o poder público, em prejuízo da concorrência e do Município.

Além do ex-prefeito, foram presos dois de seus filhos que atuaram na organização das atividades ilícitas, e um “testa de ferro”. Os mandados foram expedidos pelo Juízo de Astorga e cumpridos em Astorga, Rolândia, Londrina e Pitangueiras em sete residências, cinco escritórios e no escritório da Cindepar, localizado na Prefeitura de Astorga. São investigados os crimes de organização criminosa, fraude à licitações, falsidade ideológica, peculato e lavagem de dinheiro. Durante o cumprimento dos mandados, um dos filhos do ex-prefeito destruiu documentos relacionados aos fatos por isso responderá também pelo crime de supressão de documento.

Além da prisão e da busca e apreensão, foram determinadas pelo Juízo medidas restritivas de suspensão de renovação e de novas contratações com o poder público, proibição de frequência ao Consórcio, de contatos entre os investigados, além de outras vedações.

O Cindepar atende alguns municípios da área de circulação do Jornal da Cidade, assim como noticiado em várias matérias.

Em breve novas informações sobre os envolvidos e desdobramento da investigação.

CONHEÇA O CINDEPAR:

O QUE É O CINDEPAR – Criado em 2013, o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná surgiu para atender à demanda de pavimentação asfáltica nos municípios da região norte-central paranaense – na época era o Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da Região de Astorga. Na fundação o CINDAST era composto por Astorga, Centenário do Sul, Colorado, Jaguapitã, Mirasselva, Nova Esperança, Paranacity, Prado Ferreira e Santa Fé.



Idealizado pelo deputado federal Alex Canziani e pelo então prefeito de Astorga, Arquimedes Ziroldo, o consórcio adquiriu usinas automotivas de pavimentação e iniciou a execução de recape asfaltico nos Municípios consorciados, com o processo de micropavimento.

O Cindepar já executou um milhão de metros quadrados de recape asfáltico em 38 cidades consorciadas.



Atualmente o consórcio é composto por 135 municípios e conta com parque composto por 16 máquinas e equipamentos, orçados em R$ 4.541.249,67, incluindo três usinas de micropavimento, uma de “Pré-Misturado a Frio” (PMF), dois caminhões, duas máquinas (destocadora e extrusora), dois rolos compactadores e dois tanques-pipas.

Foto: MPPR

Fonte: Ministério Público do Paraná e site oficial do Cindepar