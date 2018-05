Feira da Saúde orienta e diverte

No dia 12 de maio, o Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA – de Sertanópolis realizou a 1ª Feira da Saúde, na Av. Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, com objetivo de levar à população hábitos saudáveis e a prevenção de várias doenças. O evento teve testes rápidos de HI, Sifilis, Glicemia (diabetes), verificação de pressão arterial, teste oftalmológico e vacinação contra gripe, dengue e HPV, além da atualização da vacinação infantil.

O Serviço de Odontologia também se fez presente e um grupo de nutricionistas realizou avaliação nutricional às pessoas interessadas. Para complementar o dia especial, foi realizada exposição de fotos da Fotógrafa Anne Rocha, em um projeto com gestantes atendidas pelas Unidades de Saúde do município. A Escola Municipal de Governo apresentou os programas que vem desenvolvendo para capacitação dos servidores municipais e o Serviço de Vigilância Sanitária mostrou como é efetuada a castração química de animais errantes. Aproveitando a ocasião, a ONG Anjos de Quatro Patas fez uma feira de adoção de animais, além da conscientização da guarda responsável de animais.

As crianças puderam participar de uma “Rua da Alegria”, montada na quadra da Escola Luiz Deliberador com direito a guloseimas, brinquedos e um trenzinho. O evento teve a colaboração da Assempa – Associação das Entidades de Mulheres do Paraná, da 17ª Regional de Saúde, Inovamed (prestadores de serviços médicos), Cooperativa Sicredi União, Óticas Diniz e o Cismepar. Estiveram envolvidos na realização, além do Sermusa, Prefeitura Municipal e as Unidades de Saúde, os departamentos de Obras, Esporte e Lazer, Educação, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente. O Prefeito Tide, que estava acompanhado pelo vice Edson Filho, compareceu à Feira da Saúde e fez testes de saúde.

Segundo ele, “esse tipo de atividade é muito bom pois previne várias doenças que, lá na frente, poderiam se agravar. Prevenir sempre foi a melhor forma”. O Diretor do Sermusa, Ilto de Souza foi um dos coordenadores do projeto.