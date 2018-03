Festa do esporte em Alvorada do Sul

O campeonato de futsal em Alvorada do Sul movimenta a cidade e, neste ano, não foi diferente. Entre os dias 29 de janeiro a 09 de fevereiro, aconteceram os concorridos Jogos de Férias, nas categorias de base e de adultos.

Na categoria de base da Escola Furacão, foram inscritas 14 equipes divididas em 3 categorias: Sub 9, Sub 13 e Sub 15, somando, no total, a participação de 200 crianças no evento. Nas duas semanas de jogos, o Ginásio de Esportes estava sempre lotado, com a presença maciça de pais corujas e parentes dos atletas, que prestigiaram os jogos e torceram pelas equipes dos filhos, familiares e amigos. O Secretário de Esportes, Edenilson Búfalo parabenizou o empenho e o trabalho dos professores Marquinhos Moura, Tiago da Penha e Marcos Antunes pela organização e a dedicação que tiveram com as crianças. O Prefeito Marcos Pinduca, um grande incentivador do esporte, principalmente nas categorias de base apoiou o evento e compareceu quase todas as noites.

A categoria adulta não foi diferente, pois a competição teve um nível técnico excelente, com jogos emocionantes e muito equilibrados. Segundo o Prefeito Marcos Pinduca, “chegamos a conclusão que todas as equipes eram de grande qualidade, pois não teve jogo ruim. Quando começava o jogo, todos se empenhavam. Deu gosto de ver. Acho que foi um dos melhores campeonatos já realizados em nossa cidade”, observou.

No adulto, houve a participação de 11 equipes e, uma delas chamou a atenção. Uma equipe, formada apenas por garotos com idades na faixa dos 17 anos foi a grande surpresa dos jogos, vencendo a grande final contra uma das equipes mais experientes e uma das favoritas ao título. Segundo Edenilson Búfalo, “podemos dizer que a final foi a partida mais emocionante de todo campeonato. Quem compareceu foi unânime em concordar”, disse. O prefeito Marcos Pinduca concordou com o Secretário de Esportes. “o ginásio lotado, a torcida vibrando e as equipes com um nível técnico de primeira. Quero agradecer a toda população que prestigiou o evento e torceu pela sua equipe do coração”, completou.

Confira os resultados finais:

Categoria Sub 9 Autosul – Campeão Cotrasul – Vice-campeão

Categoria Sub 13 Supermercado Alvorada – Campeão Depósito Alvorada – Vice-campeão

Categoria Sub 15 Madeireira Alvorada – Campeão Supermercado RDR – Vice-campeão

Categoria Adulto Vision/XIP – Campeão AREC – Vice-campeão

Destaque Rodrigo Bertolo Madeireira Alvorada

Defesa Felipe Búfato e Marcos Antunes AREC

Artilheiro Gabriel Búfalo Vision/XIP