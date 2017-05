No dia 29 de abril, as empresas Agroterra (Ibiporã) e Plantbras (Sertanópolis), se uniram na promoção da 3ª Festa em benefício do Hospital do Câncer de Londrina. O evento tem como finalidade a promoção de uma grande corrente de solidariedade para ajudar o Hospital do Câncer, que atende dezenas de municípios da região e não possui fins lucrativos.

Vários parceiros expõem máquinas agrícolas e são promovidos torneios de futebol e truco, além de leilão de animais e prendas doadas por companheiros das empresas, além da venda de bebidas e alimentos. Segundo Antônio Marques, o popular Toniquinho, “toda renda é revertida para o Hospital do Câncer. Em 2016 foram arrecadados cerca de 72 mil reais”, afirmou. Gilmar de Paula, um dos organizadores do evento, recebeu os representantes do Hospital do Câncer, Fábio Maneiro e Dilza Dequech.

O diretor da Agroterra, Hildo Favoreto lembrou que a festa solidária em benefício do Hospital do Câncer é uma das principais ações da empresa na área de responsabilidade social. “Além deste evento, também colaboramos com o Asilo de Ibiporã e o Cadevi, um centro de atenção aos deficientes visuais de Ibiporã. Acreditamos que ajudar o próximo e as pessoas que mais precisam seja uma missão que todos deveríamos fazer”, resumiu.

Confira edição na integra, acesse: Abril/2017