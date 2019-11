Festas de Natal já iluminam muitas cidades do Paraná, e a sua?

Os festejos de Natal já começam a se espalhar pelo Paraná. Além da motivação religiosa, cidades das mais diversas regiões do Estado apostam no show de luzes, no colorido e Papai Noel para atrair milhares de turistas nos próximos dias, esquentando o clima para o 25 de dezembro.

Curitiba faz apresentações temáticas desde 1991, com destaque para os shows no Palácio Avenida, um dos principais pontos turísticos da cidade nesta época. Este ano, informa a prefeitura da capital, serão mais de 100 atrações espalhadas por diversos cartões-postais da cidade.

No Interior, Pato Branco (Sudoeste), Londrina (Norte), Maringá (Noroeste), Cascavel (Oeste) e São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) são alguns dos municípios que já estão com o roteiro pronto para iluminar a chegada do bom velhinho.

“A movimentação de turistas em nosso Estado gera uma expectativa muito grande para o comércio das cidades, com isso há movimentação da renda local”, disse o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes. “Sem contar que a energia natalina aproxima as pessoas e deixa as cidades mais encantadoras”, acrescentou.

CURITIBA – O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais contará com mais de 100 atrações neste ano, em diversos pontos da cidade. O Coral do Palácio Avenida, formado por crianças de escolas municipais e instituições de acolhimento, é uma das principais atrações da capital nesta época do ano.

As apresentações da 29o edição do espetáculo estão programadas para começar no dia 06 de dezembro. Serão 9 apresentações, sempre às sextas, sábados e domingos, às 20h15.

Histórico parque da região central da Capital, o Passeio Público ganhará decoração especial. Uma das novidades será um carrossel para crianças e adultos, além de uma árvore de Natal com 11 metros de altura e portais iluminados, com destaque para o Auto dos Reis. As atrações começam no dia 24 de novembro e seguem até o dia 23 de dezembro.

O famoso e nostálgico apito da Maria Fumaça também poderá ser ouvido em diversos bairros de Curitiba. A tradicional locomotiva está programada para circular a partir do dia 29 de novembro em localidades em que passa a linha férrea.

Já a Vila de Natal, na Praça Santos Andrade, aposta em uma roda gigante toda iluminada. Também por lá, a Casa do Papai Noel estará aberta a partir do dia 01 de dezembro, sempre das 12h às 20h.

Há, ainda, uma rua toda colorida, mais afastada do centro, para esperar o Papai Noel. A novidade neste ano é um mirante que será enfeitado pela família Moletta, no bairro Umbará. A passarela que fica no final da rua, dando acesso à mata, também será iluminada. A rua ficará aberta à visitação até o dia 30 de dezembro, todos os dias das 19h30 às 23h30.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – O Papai Noel tem uma casa nesta cidade da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Todo ano, o Parque da Fonte, um dos pontos turísticos da cidade, no bairro Afonso Pena, fica iluminado para a chegada do bom velhinho.

A abertura da 21o edição será no dia 26 de novembro. O Papai Noel fica até 22 de dezembro no local. O ingresso custa R$ 8 (inteira) e R$ 4. Crianças até 12 anos e pessoas com mais de 60 anos não pagam.

CASCAVEL – A cidade do Oeste aderiu ao espetáculo de Natal sem barulho, mais tolerado por bebês, idosos, pessoas com autismo e animais. O show pirotécnico inclusivo será feito com fogos de artifício com baixo estampido, priorizando as luzes e as cores. O evento será realizado na praça da Catedral Nossa Senhora Aparecida. O momento mais esperado pela comunidade, que é a abertura do Natal, com a chegada do Papai Noel, está prevista para ocorrer no dia 24 de novembro.

PATO BRANCO – A festa natalina da cidade do Sudoeste vem se consolidando como um dos grandes atrativos do Estado. Os desfiles deste ano serão nos dias 30 de novembro e 15 de dezembro (aniversário do município). Além dos tradicionais personagens, contará também com a presença da princesa do Natal. Serão mais de 350 voluntários, divididos em 60 alas e quatro alegorias: Nascimento de Jesus; Pato Branco; O encanto, a magia e a diversão e O Natal.

Entre as inovações na festa da cidade está a decoração de diversas árvores. Haverá, também, a tradicional Casa do Papai Noel e uma variada programação cultural, com apresentação de artistas, músicos e grupos.

MARINGÁ – O projeto Maringá Encantada: Um Natal de Luz e Emoção começou dia 15 de novembro, com a participação de coral de 400 crianças, chegada de papai noel, acendimento das luzes da cidade e show com Sérgio Reis e Renato Teixeira. A meta é chegar próximo a 100 mil pessoas, superando o público de 60 mil em 2018. Atendendo pedidos de ONGs e protetores independentes de animais, não haverá show pirotécnico.

A praça Renato Celidônio terá novamente a roda gigante de 32 metros de altura, oferecendo uma bela visão do Eixo Monumental a preço de R$ 10 com repasse ao Provopar. A casinha do papai noel estará em um local mais amplo e pretende superar os mais de 4 mil visitantes diários registrados ano passado.

O túnel contará com uma sincronia de som e luz com 80 metros de extensão e 3,5 de altura. Serão instaladas duas praças de alimentação. Serão iluminadas 2,3 mil árvores, cada uma receberá de 40 a 60 metros de fio.

LONDRINA – A cidade do Norte busca resgatar o espírito natalino com o tema Natal de Luzes de Londrina. Os principais pontos turísticos e vias do município serão decorados com árvores natalinas com lâmpadas de LED.

O município também terá sua Casa do Papai Noel. Ela será montada no Museu de Arte de Londrina, com abertura prevista para o dia 7 de dezembro. Neste dia, o Papai Noel sairá, às 19 horas, da entrada do Sesc Cadeião, dará uma passeio pela cidade e chegará às 20 horas no local. O Lago Igapó II receberá três árvores natalinas flutuantes e iluminadas, com oito metros de altura, e em seu entorno serão colocadas outras 35 árvores, em formato espiral.

No calçadão de Londrina, outro ponto turístico da cidade, serão aproveitadas 120 luminárias existentes no local para serem inseridas 60 árvores iluminadas, em formato espiral. Já a Catedral Metropolitana será contornada com lâmpadas de LED, assim como a sua torre de 40 metros, que será totalmente iluminada, recebendo uma estrela na ponta.

Nas rotatórias, em superpostes de iluminação, serão inseridas árvores de natal com nove metros de altura. Já nos canteiros, haverá árvores de três metros de altura, em formato espiral.

No decorrer do mês de Dezembro o Jornal da Cidade irá atualizar seus leitores sobre as decorações, o saldo positivo e negativo das contratações e despesas com as festividades, além da programação para cada município.

São José dos Pinhais. Foto: Edison Renato

São José dos Pinhais. Foto: Edison Renato

São José dos Pinhais. Foto: Edison Renato

Pato Branco. Foto: Jozieli Wolff

Pato Branco. Foto: Jozieli Wolff

Foto: Rodinei Santos

Foto: Rodinei Santos

Foto: Rodinei Santos

Foto: Gaby Linn

Foto: Aldemir de Moraes

Foto: Aldemir de Moraes

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.