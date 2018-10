Festival da Primavera leva emoção a Ibiaci

Marcada de muita emoção, a 1º Festa da Primavera do Distrito Ibiaci, foi realizada no último dia 15 de setembro e teve várias apresentações culturais e desfile com a participação das postulantes a Miss, comidas típicas e muita confraternização entra a comunidade.

Realizado em pról da comunidade Santa Luzia e a CMEI Maria Izabel Martelozo, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, a Festa da Primavera no distrito do Ibiaci faz parte do planejamento da administração em resgatar os eventos culturais no município.

A prefeita Bruna Casanova parabenizou toda equipe escolar que desenvolveu com sucesso o projeto e disse que são ações como essa que ajudam no crescimento cultural das nossas crianças.

“Fico muito orgulhosa de ver o sucesso dessas festividades. Mostra a dedicação das nossas professoras, coordenadores e diretoras na valorização da nossa cultura” completou a prefeita.