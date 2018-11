Festival de Teatro encerra comemorações do Aniversário de Bela Vista do Paraíso

A Prefeitura Municipal, através do Departamento de Educação e Cultura, realizou nos dias 06 e 07 de novembro, no Centro Social da Igreja Matriz, o I Festival de Teatro de Bela Vista do Paraíso, que encerrou as comemorações do 71º aniversário da cidade, celebrado no último dia 16 de outubro.

Aberto na noite de terça-feira (6), com a peça “Cores”, encenada pelo Grupo de Teatro Bela Vista, a primeira noite de apresentações também contou com o musical “O Ciclo Sem Fim”, apresentado pela APAE/BVP; a peça “João e Maria”, encenada por alunos do CMEI; e o espetáculo “O Marinheiro”, da Cia do Ato Grupo de Teatro, de Londrina.

Já na quarta-feira (7), apresentaram-se também a Escola Municipal Dr. José Marcelino, com a peça infantil “A Formiga e a Neve”; o grupo Atitude BVP, com o musical de hip-hop “Cotidiano Rosa Luppi” e o Grupo de Teatro À Deriva, também de Londrina (UEL), com o emocionante espetáculo “O Mar do Tempo Perdido”.

O prefeito Edson Vieira Brene prestigiou a segunda noite de espetáculos e teceu um breve comentário sobre o papel da atual administração no fomento às atividades artísticas no município. Também estiveram presentes os vereadores Rondinelli Belucci Meira, Elisete Vilaça Amaral e Alex Pinheiro, além da Secretária de Educação e Cultura, Adenilze Bueno Lara. O Professor de Artes, Miguel Assis, da Escola Estadual Jayme Canet compareceu com seus alunos. No final da apresentação aconteceu uma mesa redonda com os atores do Grupo Deriva, da UEL.

“É uma alegria muito grande retomar as atividades culturais em nossa cidade. Por isso, gostaria de parabenizar todos os envolvidos nesse projeto. Essa é apenas uma semente plantada, esperamos que nos próximos anos, com muito trabalho de nossa equipe, o festival cresça e fortaleça o calendário cultural que estamos construindo para Bela Vista”, pontuou Brene.

Por: Núcleo de Comunicação