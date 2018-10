Festival Folclórico traz emoção, cultura e lota ginásio de esportes em Primeiro de Maio

Sobraram elogios e emoção para o Festival Folclórico realizado na noite do dia 05 de setembro. O evento foi idealizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com as Secretarias de Esportes, de Cultura, e de Planejamento, direção e coordenação das escolas municipais e a APAE. O evento fez parte do calendário de atividades em comemoração a Semana da Pátria.

O público que lotou as arquibancadas do Ginásio Municipal de Esportes viu um festival repleto de cultura e muita emoção.

Alunos das escolas da rede municipal de educação deram show em quadra levantando o público. O fechamento ficou por conta de alunos da APAE do município numa homenagem a cultura indígena.