Festividades natalinas e formaturas marcam fim de ano em Primeiro de Maio

O último mês do ano chegou e as atividades natalinas e formaturas nas escolas municipais marcaram mais uma vez o período de festas de final de ano em Primeiro de Maio.

Além da tradicional ornamentação dos pórticos no centro da cidade, a árvore de natal na praça da igreja também recebeu enfeites, assim como a ‘Casinha do Papai Noel’. As Secretarias de Educação, Cultura e Planejamento prepararam um calendário especial para que todas as crianças estudantes das escolas municipais de Primeiro de Maio e dos Distritos de Ibiaci e Vila Gandhi recebam presentes das mãos do Papai Noel, num evento que durou três dias (10,11 e 12 de dezembro).

As festividades de final de ano começaram com a formatura de 11 alunos do pré 5 da Escola Municipal de Educação Infantil do Ibiaci, dia 04. Coordenados pela diretora Mari Neiva e as professoras Andrea Malaguti e Iraci Arruda, os alunos deram show em suas apresentações culturais e emocionaram os amigos, familiares e as demais servidoras da escola que preparam um ambiente todo especial para o evento. No dia 11 foi a vez dos alunos da Escola Ana Ferreira Goes realizar sua tradicional formatura dos alunos do pré 5. Com tema ‘’De Volta Aos Anos 60’’ os alunos trouxeram um clima todo especial em suas apresentações de dança, sob o comando da Diretora Daiane Maris Rodrigues Gelain e toda equipe de professoras e coordenadoras.

No dia 12, a Escola CEMEI Santa Maria de Vila Gandhi realizou a formatura de 10 pequeninos. Com tema “O Tempo Voa”, o evento foi coordenado pela diretora Yeda Gusmão, equipe de professoras e funcionários, que emocionaram pais e o público presente.

Muita emoção também no Centro Municipal de Educação Infantil Professor ‘Manoel Velasco’, onde os pequenos encantaram pais, professores e o público na apresentação de natal na tarde da segunda feira (10). Todas as turmas realizaram lindas apresentações musicais e um belo teatro trouxe a história do nascimento do menino Jesus contada de forma infantil. Os parabéns para a diretora Nidelcia Ramon, as professoras, colaboradores e a todos os envolvidos pelo sucesso desse evento.

A cantata de natal da Escola Cecilia Meireles também trouxe um vento cheio de graça e encanto, onde os alunos do período matutino soltaram a voz entoando músicas natalinas e encheram os corações com toda a magia do Natal.

Foram dois dias (06 e 07) de muita emoção, num evento que este ano teve palco, estruturas, som e apoio da Prefeitura Municipal para sua realização.

A prefeita Bruna Casanova aproveitou os eventos e deixou uma mensagem a todos os primaienses. “Ao término de mais um ano é o momento propicio para uma ampla reflexão sobre o que realizamos ao longo dos últimos 365 dias. Se não nos faltou sabedoria para as escolhas corretas, se sobrou vontade e determinação de lutar, e se nossas ações foram pautadas em justiça e amor ao semelhante, temos muito a comemorar. Deus, com toda certeza, nos prepara um novo ano para caminharmos rumo a felicidade”, finalizou.