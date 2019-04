Florestópolis entrega material escolar

Alunos da Rede Pública de Ensino de Florestópolis receberam materiais escolares no início de abril. Foram contemplados alunos das escolas Paula di Rosa, Maisa Alencar Romancini, Miguel Telles de Lima, Jovino Pereira de Brito e Rei Davi, além de mais duas escolas do Ensino Fundamental: Nilson Ribas e Vitória Régia.

Cada aluno recebeu um kit escolar contendo material de excelente qualidade, com produtos de marcas famosas, como Faber Castell, entre outros fabricantes nacionais. No kit haviam lápis de cor, cadernos de linguagem, caligrafia e desenho, giz de cera, gouche, agenda escolar e demais materiais de uso diário. Também foram entregues bolsas e um estojo escolar.

Segundo os professores, a quantidade de alunos matriculados nas escolas municipais vem aumentando a cada ano. Elas acreditam que o aumento significativo se deve face os investimentos que a Prefeitura Municipal vem proporcionando à educação básica. Toda rede municipal, incluindo alunos de dois anos até o quinto ano do ensino fundamental recebeu material apostilado desenvolvido pelo Sistema Maxi de Ensino. Além disso, eles também ganharam uniformes e recebem merenda escolar de ótima qualidade, com produtos adquiridos no município, através do programa Agricultura Familiar.

Segundo o Prefeito Nelson Júnior, “desde o primeiro ano de nosso mandato adotamos uma política de investimentos maciços em educação. O princípio é proporcionar a igualdade entre os alunos, já que todos possuem o mesmo tipo de material escolar. Isso também é um benefício para os pais que economizam na aquisição do material para os seus filhos”, afirmou.

O Prefeito Nelson Júnior participou da entrega dos materiais em todas as escolas da rede municipal. As crianças e professores receberam os kits com muita expectativa e eufóricos com a conquista.

Os pais dos alunos participaram da entrega dos kits, onde foram conscientizados e alertados sobre a importância dessa iniciativa da gestão atual, para o estímulo e desenvolvimento das crianças no ensino.