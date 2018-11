Florestópolis incentiva futebol de base

No dia 10/11/2018, as equipes da Escolinha de Futebol de Base do município de Florestópolis participaram da final da Copa Centro Norte Paranaense na cidade de Nossa Senhora das Graças, onde as equipes do Sub12 e Sub14 se sagraram campeões da competição, e o Sub 10 ficou com o 3° Lugar.

Segundo o Prof. Rogério, diretor de Esportes, “As equipes fizeram bonito nessa competição”, elogiou. O destaque ficou por conta do atleta Murilo Jefferson da categoria sub 12, artilheiro com 19 gols e Cristofer Bento, o goleiro menos vazado da categoria sub 14.

A Divisão de Esportes parabenizou o Técnico Ricardo Acácio Pinheiro que esteve à frente das Equipes e parabenizou os atletas.

A Secretaria de esportes do município e o Prefeito Nelson Correia Junior acreditam que investir no esporte e nas crianças é olhar para um futuro grandioso e cheio de progresso.