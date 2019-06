Florestópolis passa a ser referência em corrida de rua da região.

A ideia do incentivador de corrida de rua de Florestópolis, popularmente conhecido por “Ratão”, foi, de imediato, aceito pelo dinâmico Prefeito Nelson Júnior. A primeira corrida, feita de forma amadora foi ganhando vulto e agora se tornou uma referência no atletismo da região, atrás apenas da tradicional corrida de 28 de janeiro de Apucarana.

No dia 02 de junho, mais de 800 participantes, nas categorias adulto masculino e feminino (a mais disputada), seguidas das modalidades caminhadas, terceira idade e kids, fizeram o domingo de Florestópolis mais movimentado. Uma ideia simples, que deu certo.

Em nossa edição impressa e também na edição digital você terá mais detalhes. Por enquanto, confira as fotos feitas pela nossa reportagem:

