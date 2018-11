Formatura do Curso de Qualificação Profissional do Programa Família Paranaense

No dia 06 de novembro a Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de Alvorada do Sul, realizaram a Formatura do Curso de Qualificação Profissional, com apoio da Prefeitura Municipal e em parceria com a Empresa Líder Capacitações e o Governo do Estado através do Programa Família Paranaense.

Com objetivo de promover a inclusão social e qualificação profissional, os cursos foram coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da equipe do CRAS, responsáveis pela seleção das famílias e acompanhamento durante todo o andamento do curso. A meta das capacitações, oferecidas gratuitamente, é proporcionar para as famílias maior autonomia, além de meios de complementar a renda familiar, através da inserção no mercado de trabalho.

As aulas iniciadas em maio deste ano abrangeram a qualificação na área de construção e reparos, com os seguintes módulos: Formação Cidadã, Reparador, Ladrilheiro, Gesseiro e Pintor. Além da aprendizagem profissional, os conteúdos abordados ofereceram no módulo de Formação Cidadã temas específicos, como ética e qualidade no trabalho, relações interpessoais, etiqueta pessoal e profissional, prevenção e segurança no trabalho e características empreendedoras.

Os municípios escolhidos para participar são prioritários do programa Família Paranaense e Alvorada do Sul foi o único município entre os atendidos pelo Escritório Regional de Londrina a ser contemplado.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Letícia Brússolo “a intenção do CRAS é atender as famílias, levando o conhecimento, oportunizando uma qualificação e exaltando as habilidades”, afirmou.

A secretária explicou que, além das parcerias já citadas, a capacitação contou também com a parceria do Sistema Nacional de Empregos – SINE e da Secretaria Especial do Trabalho e Relações com a Comunidade – SEJU e empresas locais na contração.

Os formandos e convidados foram recepcionados pela equipe do CRAS e Secretaria de Assistência no Centro Cultural Manoel Palma Cano, com a presença do Prefeito Marcos Voltarelli, de vereadores e Secretários Municipais, do representante da Empresa Líder e representante da SEJU, dos professores que ministraram as aulas, bem como dos 20 alunos e formandos, juntamente com seus familiares que puderam prestigiar esse momento de conquista.

Segundo Marcos Voltarelli, “A certificação que os alunos recebem hoje, auxiliam na oportunidade de melhorar as condições de vida e empregabilidade, dessa forma garantindo uma renda para estas famílias, fruto do próprio trabalho. Temos certeza que a qualificação é um importante degrau na conquista do desenvolvimento pessoal e de todos”, destacou o Prefeito.

A emoção tomou conta no momento em que a equipe do CRAS mostrou um vídeo com fotos de todas as etapas do curso. Muitos alunos estavam pela primeira vez em uma solenidade deste tipo e destacaram a importância daquela conquista e do momento em suas vidas e de suas famílias.

Os alunos, Sr. José Manoel dos Santos e Milton de Souza com maior assiduidade durante todo o Projeto foram premiados em reconhecimento a sua dedicação e comprometimento.

Durante sua fala o Sr. Maurício Camilo Mentz representante da Empresa Líder salientou o trabalho realizado em Alvorada do Sul, que, segundo ele, “foi diferenciado. As famílias aqui atendidas tiveram a oportunidade de iniciar um projeto de mudança de realidade de vida, e esperamos que seja uma mudança permanente. A Prefeitura Municipal juntamente com a equipe do CRAS e Secretaria Municipal estão de parabéns pelo belíssimo trabalho feito com muita qualidade, empenho e amor”.

O Sr. Rubens Santarem Junior coordenador de qualificação profissional da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU informou que para o ano de 2019 o Governo Estadual juntamente com a SEJU, pretende realizar novamente este trabalho de cursos profissionalizantes e que Alvorada do Sul deverá ser contemplada, face ao primoroso trabalho realizado durante o projeto em 2018.