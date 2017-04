Homens suspeitos de fraude em sorteio da Apae de Alvorada do Sul são presos

Uma festa com sorteio de prêmios promovida pela Apae de Alvorada do Sul, no norte do Paraná, no domingo (9), terminou com três homens presos. O trio, que foi preso na segunda-feira (10), é suspeito de fraudar cartelas que foram utilizadas durante o evento beneficente.

Um dia antes do evento, um funcionário da Apae recebeu uma ligação de uma pessoa afirmando que uma quadrilha do interior de São Paulo fraudaria as cartelas da premiação.

Durante a festa, que reuniu mais de duas mil pessoas no ginásio da cidade, os organizadores não notaram nada de diferente porque as cartelas dos vencedores eram originais, tinham até o carimbo e assinatura do presidente da Apae.

Mas, de acordo com os policiais militares os criminosos apagaram os números impressos nas cartelas originais e carimbavam outros durante o sorteio. Dos cinco prêmios do evento, o grupo teria ganho ao menos dois deles – uma moto e o prêmio principal de R$ 20 mil.

Os suspeitos foram presos quando tentavam descontar os cheques com os valores das premiações no banco. A Polícia Civil investiga se outras pessoas participaram da fraude.

Como o golpe foi descoberto e os homens presos, restou um prejuízo de R$ 1 mil para a Apae, dinheiro que foi pago a um dos suspeitos em troca da moto recebida como prêmio.

A Apae de Alvorada do Sul tem 54 alunos, e sobrevive com dinheiro arrecadado em eventos beneficentes. “É triste uma situação dessa, porque por mais que tenhamos recuperado quase todo o dinheiro desviado, mas o objetivo principal que era fazer o show de prêmios, fica com uma marca ruim.

Agora, temos que aguardar o desfecho do inquérito policial”, diz o advogado da Apae de Alvorada do Sul, Alessandro Búfalo.