Inaugurada em Sertanópolis Nova Unidade do Moinho Globo

Foi inaugurada oficialmente hoje (26/04/2017) na cidade de Sertanópolis a nova unidade do Moinho Globo Alimentos, chamado de Novo Moinho.

A unidade já está em operação, produzindo 600 toneladas/dia em duas linhas de moagem a partir de novos equipamentos de última geração, com fabricação da marca suíça líder Bühler.

O Novo Moinho vem com instalações modernas, totalmente automatizado e sustentável, o que já era planejado e esperado há mais de 20 anos pela presidência da empresa.

Foram investidos mais de 100 milhões na obra através de recursos próprios e financiamento via BNDES, viabilizando a realização e concretização do parque localizado entre o Residencial Moinho Globo e a Associação dos Funcionários.

Com a ampliação fabril o Moinho Globo passa a ter capacidade da produção em 315 mil toneladas por ano, chegando ao faturamento anual de 200 milhões, além de gerar mais de 230 empregos diretos e 500 empregos indiretos para o município de Sertanópolis.

A tubulação por onde circulam as farinhas impressionam por sua grandeza e imponência, adquiridos na Turquia, sendo toda em aço inox polido por dentro e por fora, com objetivo de preservar a característica do produto e facilitar a limpeza. O sistema de circulação da farinha é todo pneumático, com uso de ar para o transporte da mesma.

Como responsabilidade sustentável a Nova Unidade tem 100% da sua iluminação em lâmpadas de LED, representando uma economia de 20% no consumo da energia elétrica.

No último andar foram instalados filtros que evitam a emissão de poluentes no ar.

Nas moegas (onde o trigo é descarregado pelos caminhões), foi implantado um sistema de aspiração do grão, reduzindo a poeira gerada no tombamento do caminhão.

Com mais de 60 anos de fundação, o Moinho Globo é uma tradicional empresa paranaense, com sede em Sertanópolis e comercialização dos seus produtos nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Fabricante de mais de 150 produtos com as marcas Globo e Famiglia Venturelli, nas linhas de varejo e institucional, está no ranking as “150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil” desde 2010 pela revista Época.

Desejamos que a nova unidade do Moinho Globo seja palco de muitas conquistas e orgulho para o município de Sertanópolis, levando nosso nome para todo Brasil e exterior, gerando muitos empregos e prosperidade para seus diretores, colaboradores, fornecedores e parceiros.