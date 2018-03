Inaugurada farmácia da Rede Drogamais em Porecatu

No último dia 26 de março, a cidade de Porecatu e região passou a contar com uma loja da rede de farmácias Drogamais, uma das maiores do norte do Paraná. A nova loja está instalada na Rua Iguaçu, 1328, na Vila Iguaçu. O proprietário, Rodrigo Fabri de Gaspari atua no ramo de farmácias há cerca de 20 anos e iniciou suas atividades também na Vila Iguaçu, de forma modesta e com muito empenho tem conseguido expandir seus negócios de forma constante e firme.

A nova loja possui um amplo salão, que irá incrementar a linha de perfumarias e artigos infantis. A partir de agora, Porecatu ganha um novo conceito em farmácia, igual às farmácias dos grandes centros. Segundo Rodrigo, “nossos clientes terão aqui em Porecatu todos os produtos que ele precisa, sem precisar se deslocar para outras cidades. A loja prioriza o autoatendimento e, com os preços da Rede Drogamais, o consumidor final terá uma grande vantagem, atendendo todas as classes sociais”, explicou.

A nova loja possui cerca de 500 metros no total, sendo que a área comercial terá aproximadamente 180 m2. Rodrigo reforça o convite para que os clientes venham conhecer as novas instalações. “Continuaremos com nosso atendimento especial e a rapidez nas entregas, em qualquer local da cidade”, finalizou.

Para marcar a inauguração, em parceria com a Cimed, tradicional fabricante de medicamentos genérico, foi apresentado um veículo da Stock Car patrocinado pela empresa. Um grande número de pessoas compareceu para conhecer a nova loja Drogamais e ficou impressionada com a excelente qualidade das instalações e a variedade de produtos. A Rede Drogamais irá sortear um carro no início de junho. A promoção vai até o dia 31 de maio. A cada R$ 50,00 em compras o cliente recebe um cupom para concorrer ao sorteio. Aproveite a promoção e venha conhecer a nova loja Drogamais em Porecatu.