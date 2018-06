Inaugurada mini arena multiuso em Sertanópolis

No dia 21 de junho, foi entregue uma mini arena multiuso no Jardim Santo Soriani, em Sertanópolis. O equipamento faz parte do Programa Paraná Mais Esporte, da Secretária de Estado do Esporte e fará parte de um Centro Poliesportivo que recebeu no nome do saudoso Dr. Dário Reis, um entusiasta do esporte.

A quadra possui piso sintético, alambrados e arquibancadas e poderá abrigar várias modalidades esportivas, como futebol society, handebol, vôlei, tênis e badminton. A estrutura é transportada em dois contêineres, que depois são incorporados à estrutura e passam a servir de vestiários. O projeto foi viabilizado através de um pedido do Deputado Estadual Tiago Amaral e custou cerca de R$ 280 mil.

Segundo o Depto. de Engenharia da Prefeitura de Sertanópolis, no futuro, serão construídos uma quadra poliesportiva coberta, com sanitários, uma quadra de vôlei de areia, um Centro de Convivência para Idosos, com atividades recreativas e esportivas, uma pista de caminhada e um parque infantil. A área possui cerca de 8.100 m2 e está localizada na Rua Peroba, na saída para a Estância Santa Ruth.

Os familiares de Dário Reis estiveram presentes. Entre eles, a esposa, Pascoalina Pacanhan Reis, carinhosamente chamada de D. Neca, filhos, filhas, noras, genros e netos. O Secretário de Administração, Ivan Carlos Pinto, lembrou que, “como professor de Educação Física, não podia estar mais feliz. O esporte deve ser usado para não desviar os jovens do rumo certo”, lembrou. O vereador Glauco disse estar alegre e com saudades do homenageado, que, segundo ele, “deixou um legado de bons serviços e exemplo de vida”. O Deputado Tiago Amaral parabenizou a família e a administração pela obra.

A filha de Dário Reis, Regina Reis Zacarias, como representante da família se emocionou ao falar do pai. Segundo ela, “uma pessoa honesta, amorosa, amante do esporte, da pesca e da cidade. Nosso coração está feliz e honrado com essa homenagem”, finalizou.

O Prefeito Tide saudou a família e lembrou que Dario Reis fez parte da história de Sertanópolis. Segundo ele, “obras importantes merecem o nome de pessoas importantes e Dário Reis foi um destaque em Sertanópolis. O esporte é importante para os jovens e estamos investindo no futuro da nossa cidade”, observou.