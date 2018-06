Inaugurada nova Unidade de Saúde em Bela Vista do Paraíso

A nova unidade fica no Jardim Bela Vista, um bairro com grande número de habitantes e foi entregue no dia 8 de junho. A UBS recebeu o nome do ex-prefeito e pioneiro Augusto Marques de Oliveira Filho, popularmente conhecido como Augustinho da Saúde. A obra foi realizada com recursos do Governo Federal e Estadual e terá capacidade para atender cerca de 100 consultas diárias, procedimentos gerais de enfermagem e testes rápidos, além de especialidades, como pediatria, ginecologia, cardiologia e atendimento através de profissionais do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com fonoaudiologia, nutrição e fisioterapia.

O prédio começou a ser construído em 2016, mas não foi concluído.

Estiveram presentes à inauguração, o Prefeito em Exercício e vice-prefeito Sergio Menck, o prefeito Edson Vieira Brene, que estava em férias, o Presidente da Câmara, Rondinele Beluci Meira e vários vereadores, o Diretor do Departamento Municipal de Saúde, Ricardo Krei Bandolin, o Diretor da 17ª Regional de Saúde, José Carlos Moraes, o Secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, o Chefe da Casa Civil, Adenauer Góes e os Deputados Estaduais, Alexandre Curi e Tiago Amaral.

Segundo Ricardo Bandolin, “Bela Vista tem atingido as metas em saúde. Estamos procurando atender os bairros mais distantes, que antes não possuíam Unidades de Saúde, como é o caso do Jardim Bela Vista e do Rosa Luppi. Nosso objetivo é levar os serviços de saúde à toda população”, afirmou.

O Presidente da Câmara, Rondinelli Meira parabenizou a administração pela inauguração da Unidade, cuja obra estava parada. “Todos os vereadores tem feito uma grande parceria em benefício do progresso de nossa cidade e não poderia ser diferente. Quero parabenizar a cada um que contribuiu com a realização dessa obra”, disse.

O Prefeito em Exercício, Sérgio Menck, agradeceu os vereadores, deputados e autoridades presentes na inauguração. Segundo ele, “essa unidade é uma grande obra, que Bela Vista precisava há muito tempo. Uma obra necessária para o nosso povo”, resumiu.

O Prefeito Edson Vieira Brene, que estava em férias, mas compareceu ao evento, lembrou que a população aguardava essa obra. “Parabenizamos a Família Marques, pioneira em nosso município. Temos um grande orgulho em ter o nome do Augustinho nessa obra, ele que era tão ligado à saúde. Não devemos esquecer nunca de nossos representantes e todos os vereadores aprovaram o nome do Augustinho”, destacou. O Prefeito lembrou ainda algumas obras realizadas, como a Rua Maria Tomazelli que foi recuperada e o asfalto no Jardim Europa, que estava parado desde 2013. “Vamos fazer obras ainda no Jardim Lagoa Dourada e no Rosa Luppi. A UBS de Santa Margarida precisa de reformas e vamos fazer. Nestes quase dois anos de mandato, mais pagamos contas do passado do que executamos. É conta que não acaba mais”, relembrou.

O Diretor da 17ª Regional de Saúde, José Carlos Moraes se colocou à disposição do município, “para o que precisarem”. O Deputado Alexandre Curi lembrou que a área da saúde nunca foi tão valorizada pelo Governo do Estado. “Enquanto outros estados atravessam dificuldades, o Paraná voltou a investir. Foi uma decisão difícil, impopular, mas que agora nos permite fazer um excepcional trabalho. Vejam os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. O Paraná é diferente. É um canteiro de obras”, exaltou.

O Deputado Tiago Amaral saudou a todos e elogiou a inauguração da nova unidade de saúde. O Secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi disse estar honrado em poder inaugurar mais uma obra. “Estamos aqui para servir e não para nos servir. Temos a coragem e o compromisso necessário para atender os 399 municípios do Paraná em tudo o que a população precisa. Já investimos na saúde do Paraná cerca de 150 milhões de reais, somente este ano”. Ele ainda garantiu, publicamente, os recursos necessários para a reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Santa Margarida.

Meire Marques falou em nome da família. Emocionada, agradeceu a homenagem e lembrou a trajetória política do pai, que foi vereador, diretor de saúde, vice-prefeito e prefeito de Bela Vista. “Era uma pessoa simples, que sempre lutou pelas pessoas mais necessitadas. É uma grande honra para nossa família ver eternizado o seu nome nessa obra, justamente na área que ele mais atuou, a saúde”, finalizou.

Após as bênçãos do Pastor Necídeo e o Diácono Vanderlei Paulino, os presentes conheceram as novas instalações. Na ocasião ainda foram entregues um novo ônibus escolar e um veículo para a saúde.