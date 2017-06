Inaugurado abastecimento de água em assentamento de Primeiro de Maio

No último dia 10 de maio foi inaugurado o sistema de abastecimento comunitário de água potável para uso familiar e para criações, no Assentamento Barra Bonito, no município de Primeiro de Maio.

O projeto é fruto de uma parceria entre a ASR – Associação de Senhoras de Rotarianos, Rotary Club, Emater e Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio. Foram construídos quatro profundos (artesianos), com quatro caixas d’água de 10 mil litros cada.

Foram investidos R$ 170 mil, custeados pela Fundação Banco do Brasil, através do Projeto de Inclusão Sócioprodutiva da Fundação Banco do Brasil. A Copel investiu cerca de R$ 32 mil na adequação da rede elétrica e a Prefeitura de Primeiro de Maio prestou os serviços de abertura de valetas para o encanamento.

Aos beneficiários assentados coube o custo da instalação do padrão de eletricidade e a aquisição da rede de distribuição de água, dos poços até suas casas.

O Assentamento Barra Bonita foi implantado em 1997, possui treze lotes e 65 pessoas residentes, entre titulares e agregados. Tinha como um de seus principais entraves a falta de água, tanto em qualidade como em quantidade. O grande benefício do fornecimento de água potável é a melhoria da qualidade de vida, com o consequente benefício das condições sanitárias. Outro ponto positivo com o fornecimento de água em abundância é a possibilidade de novas explorações econômicas, melhorando a renda e a oferta de trabalho para as famílias.

Criação de aves, suínos e gado até hoje eram impossíveis. A partir de agora, as famílias têm uma perspectiva econômica na exploração desse tipo de atividade, além da implantação de hortas caseiras que irão diversificar a oferta de alimentos às famílias.

O convênio para viabilização do projeto foi coordenado pela ASR – Associação de Senhoras de Rotarianos de Primeiro de Maio, com apoio da Emater, a quem coube a parte técnica e operacionalização do projeto. Os recursos vieram da Fundação Banco do Brasil. Estiveram presentes representantes da ASR, da Prefeitura Municipal, extensionistas do Escritório local da Emater e da agência do Banco do Brasil de Primeiro de Maio.

A Presidente da ASR, Sra. Maria Edna Carboni Rodrigues desejou felicidades aos assentados, nessa nova etapa de vida.

